LIVE | FC Den Bosch leeft weer op na aanslutingstreffer

met video Weer gedoe in ‘clownscom­plex’ Tilburg: bewoner aangehou­den na vierde brand in korte tijd

TILBURG - Er heerst opnieuw onrust in het complex aan de Paleisring, waar toch al door een clown geprotesteerd wordt. Na vier branden in anderhalf jaar tijd is daar nu een bewoner aangehouden op verdenking van de brandstichtingen, bevestigt de politie. Maar de zorgen in het complex zijn daarmee niet weg.

9:48