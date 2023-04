LIVE eredivisie | RKC Waalwijk krijgt bezoek van in problemen verkerend Vitesse

Vier verdachten aangehou­den voor tientallen woningin­bra­ken en Toyo­ta-diefstal­len

BREDA/ULVENHOUT/BERGEN OP ZOOM - De politie heeft eerder deze maand vier verdachten aangehouden voor tientallen woninginbraken en Toyota-diefstallen. Het viertal zou betrokken zijn bij 35 misdrijven in meer dan tien plaatsen, vooral in West-Brabant en Zeeland. Het is goed mogelijk dat de inbrekersgroep nog groter is: de politie sluit meer aanhoudingen dan ook niet uit.