LIVE eredivisie | RKC Waalwijk hoopt nog altijd op play-offs in duel met FC Twente

Wat zit er in het vat in het wrak op de bodem van De Zandmeren?

KERKDRIEL - Bij toeval ontdekten duikers in 2016 een wrak op de bodem van De Zandmeren in Kerkdriel. Jaren later troffen ze in het ruim iets aan wat hen zorgen baart: een vat met onbekende inhoud. Wat gebeurt er als het vat gaat lekken?