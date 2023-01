Kunstje van de coach en buitenspelgoals hoogtepunten van doelpuntloos gelijkspel tussen RKC en Sparta

REPORTAGE Uniek in Nederland: bedrijf in Waalwijk maakt supervei­lig plastic van afgedankte koelkasten

WAALWIJK – Een afgedankte koelkast zo goed recyclen dat je van het plastic zelfs nieuw kinderspeelgoed mag laten maken. Zeldzaam in Europa, een unicum in Nederland. Bij Coolrec in Waalwijk kunnen ze het. Hoe? Nou zo.

