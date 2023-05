Kroonluchter van petflesjes laat lampje branden bij Joey, Issah en Kees: ‘Van zoveel plastic afval zijn we geschrokken’

Waalwijk is sowieso op weg naar 55.000 inwoners, alleen in welk tempo? ‘Gemeen­schap kan forse groei aan’

WAALWIJK - Waalwijk is op weg naar de 55.000 inwoners. Het is niet de vraag of dat aantal wordt gehaald, maar wel wanneer. Als het aan de gemeente ligt, wordt Waalwijk snel groter. ,,Wij denken dat de gemeenschap zo'n groei prima aankan.”