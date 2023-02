Kroegen dicht, alle carnavallers van Teskesdurp in de feesttent op het vernieuwde plein

KERKDRIEL - De kroegen op het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel zijn met carnaval drie van de vier dagen dicht. Niet uit onwil, maar juist om van carnaval voor iedereen één groot feest te maken. In een feesttent op het vernieuwde plein.

Drie horeca-ondernemers hebben voor het feest de handen ineengeslagen. Marcel de Wildt van Café Babbels: ,,We willen zoveel mogelijk publiek, van jong tot oud, een mooi carnaval bezorgen. We hebben daar een grote ruimte voor nodig en dat kan dit jaar weer in een dichte en verwarmde tent. Vorig jaar was dat nog verboden vanwege corona.”

Jeroen van Liempt van Grand Café Opa Pietje doet ook mee. ,,Vorig jaar, net na de coronalockdown, hebben we voor het eerst gezamenlijk het carnavalsweekend georganiseerd. Dat beviel ons zo goed dat we dit jaar doorpakken.”

Overdekt terras

De drie kroegen blijven zaterdag, zondag en maandag dicht. Alleen tijdens de kroegentocht op dinsdag zijn ze open. De feesttent heeft een overdekt terras met een buitenbar. Vanaf dat terras is de optocht te bekijken.

Teskesdurp heeft drie jaar een tent gehad waar kinderen carnaval konden vieren. Die ervaring is gebruikt om de voorzieningen in de feesttent te verbeteren en uit te breiden. Daarmee hoopt de organisatie ook jongeren naar het feest te trekken, zegt Ted Collard van de Teskesdurperroad. Zo is er volgens hem voor pubers nergens plek in Kerkdriel. ,,Het combineren van meerdere doelgroepen in één tent, dat is pionieren. Maar het gebeurt op steeds meer plaatsen met succes.”

Lokale dj’s

Dat vraagt volgens Collard wel het nodige inlevingsvermogen van degenen de de muziek verzorgen. ,,Ze moeten aanvoelen welke muziek nodig is op welk moment van de dag. Daar praten we over met onze lokale dj’s.

Horeca-ondernemer nummer drie is Mees Pardoel van De Heeren van Driel. Wat hem betreft moet de nieuwe vorm van carnaval vieren meteen staan als een huis. ,,We willen echt iets moois neerzetten, meteen de eerste keer. Het moet een complete beleving zijn, met goede verlichting en aankleding, fatsoenlijk eten en het overdekte terras. Het moet een sfeer opleveren waarbij iedereen zich welkom voelt, net als bij de Drielse kermis.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.