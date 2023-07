Jaarlijkse Waspikse Zomerkamp weer terug in Uden: ‘Het is gewoon traditie’

RKC schudt NAC ondanks personele problemen van zich af in oefenwed­strijd

Het is voor RKC-trainer Henk Fraser nog puzzelen in de voorbereiding: de Waalwijkers missen de nodige spelers en speuren nog volop naar versterkingen op de transfermarkt. Toch werd woensdagavond een nuttige overwinning geboekt op eerstedivisionist NAC Breda. Het eindigde in 2-3.