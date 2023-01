Huis van Waalwijk gaat vaker open, en in de zomer komt de lift

Tilburgers ruilen massaal hun oude brommer in, subsidie­pot­je is na maand al leeg

TILBURG - De Tilburgse regeling ‘Brommer eruit, fiets erin’ is een succes gebleken. Zo’n 200 inwoners ruilden hun oude brommer of scooter in voor een compensatie van 300 euro én een vergoeding voor een nieuwe fiets. Daarmee is het subsidiepotje al leeg.

