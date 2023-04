Hoe realistisch is die felbegeerde plek 8 voor RKC?

Hoe raakte auto van Sanne en Hebe van de snelweg? Radeloze moeder doet oproep bij Beau: ‘We willen dat dit nooit meer gebeurt’

Hoe is de auto van Sanne en Hebe van de weg geraakt op zo'n druk punt, om 16.00 uur in de middag? En hoe kan het dat niemand dat gezien heeft? Op die vragen wil de moeder van Sanne antwoord. Ze verbaast zich ook over het feit dat er nog altijd geen vangrail staat langs de diepe afgrond naast de snelweg.