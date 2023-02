Heusden steunt slachtoffers aardbevingen met een euro per inwoner

Heusden schenkt één euro per inwoner voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het geld wordt overgemaakt naar GIRO 555. Daarnaast wordt ‘de boodschap van solidariteit en medeleven’ uitgedragen richting bevolking.

Het voorstel om de gebieden waar begin deze week de aardbeving plaatshad te ondersteunen, kreeg de steun van vrijwel alle fracties in de gemeenteraad van Heusden. Alleen Heusden Transparant en Heusden Verbindt stemden tegen. Zij zien het doen van een gift niet als een gemeentelijke taak.

In het voorstel wordt gewezen op wat wordt genoemd de ‘catastrofale gevolgen’ voor de bewoners van de betrokken gebieden. ,,Duizenden woningen zijn verwoest of zijn (nog) niet bewoonbaar vanwege instortingsgevaar, honderdduizenden mensen staan op straat. Er zijn tienduizenden dodelijke slachtoffers of slachtoffers met letsel.”

Turkse gemeenschap

Caspar van den Brandt (Gemeentebelangen) erkent dat te discussiëren valt over de vraag of het doen van een gift een gemeentelijke taak is. ,,Dat is een individuele afweging, het mag in elk geval wel.” Hij wees daarbij ook op de relatie met de grote Turkse gemeenschap in Heusden, ‘terwijl ook de Syrische steeds groter wordt'.

Volgens Van den Brandt is bewust gekozen voor GIRO 55, omdat die vanuit hun deskundigheid het best kunnen inschatten waar hulp het hardst nodig is. ,,In Turkije of in Syrië, voor welke doelgroep dan ook.”

‘Geen taak gemeente’

De voorstemmers wezen op de plaatselijke initiatieven die er zijn vanuit inwoners, ondernemers en verenigingen én op besluiten van andere gemeenten om een euro per inwoner beschikbaar te stellen. Zo heeft ook Waalwijk besloten 50.000 euro te geven, in Heusden gaat het om bijna 46.000 euro.

Heusden Verbindt en Heusden Transparant stemden tegen. Niet omdat ze niet meeleven met de slachtoffers of het doel op zich niet steunen. Maar Antoine Aarts (Heusden Verbindt) vindt het geen taak van de gemeente om ‘welk goed doel dan ook te steunen’.

Quote Een vorm van onder­scheid waar ik niet mee uit de voeten kan Jan Kleian, Heusden Transparant

Jan Kleian (Heusden Transparant) wees erop dat het volgens hem de 48ste actie is van GIRO 555, terwijl Heusden pas één keer eerder een bedrag schonk. ,,Volgens mij na de tsunami. Maar na natuurrampen in andere landen deden we dat niet.” Vanuit het oogpunt van solidariteit had Kleian liever gezien dat een motie was ingediend om voortaan élke actie van GIRO 55 met een symbolisch bedrag te steunen. ,,Nu word ik geconfronteerd met een vorm van onderscheid waar ik niet mee uit de voeten kan.”