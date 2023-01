Helmondse frietbakker werkt nu mee aan warme opvangplek in Oekraïne en schaft ook nog eens 60 dieselgeneratoren aan

Rechtbank is er niet van overtuigd dat een 37-jarige Tilburger zijn huisgenote verkracht­te: vrijspraak

BREDA – Bewijs dat er op 12 juni 2021 iets is voorgevallen tussen de 37-jarige Tilburger Raducu P. en zijn huisgenote is er wel. Maar de vrouw was inconsistent in haar verklaringen en dus sprak de rechtbank in Breda P. dinsdag vrij.

17:06