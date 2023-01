Harmonie Drunen gaat in Spanje muziek van Elshoutse troubadour Berrie Kolmans spelen

Kolmans zorgt voor muzikale contacten in Valencia en omgeving. Ook heeft hij al enkele zelfgeschreven liederen aangeleverd die uitgevoerd gaan worden. Maar voor het zover is, houdt de reiscommissie zich intensief bezig met het vinden en vastleggen van concertlocaties en accommodaties om het complete gezelschap te herbergen. Deze maand nog gaan Rob van den Nieuwenhuizen, Mirjam Berger en Gwen van der Drift kwartier maken.

Verwachtingen hooggespannen

Een keer eerder trad het Symfonisch Blaasorkest op in Spanje, tijdens de derde concertreis van de vereniging. Als dit tweede bezoek aan het Iberisch schiereiland net zo succesvol verloopt als in 2006, dan wordt het voor de reizigers zeker weer een uitbundig feest, goed voor de saamhorigheid. ,,Het plezier in samen musiceren wordt alleen maar groter.”

Vooral de jongste aanwas van het orkest verheugt zich volgens de organisatoren enorm op dit snoepreisje naar het buitenland. ,,Ze hebben al veel verhalen gehoord over voorgaande tournees en de verwachtingen zijn hooggespannen.”

Kosten

De deelnemers betalen reis en verblijf zelf, maar er zijn altijd bijzondere kosten die men op verschillende manieren hoopt te dekken. Zo kunnen liefhebbers op donderdag 23 of zaterdag 25 maart aanzitten bij een sponsordiner in Brasserie Royal in Drunen. Er zijn 120 plaatsen beschikbaar en via harmonie-drunen.nl kunnen die gereserveerd worden. Ook komt er een bloemenactie, waarbij leden huis-aan-huis boeketten te koop aanbieden.

Een week voor vertrek vindt zaterdag 15 april een uitzwaaiconcert plaats in het d’Oultremontcollege in Drunen. Daar kunnen thuisblijvers genieten van de mooiste en meest bijzondere stukken die in de voorjaarsvakantie 2000 km zuidelijker zullen worden uitgevoerd.

Volledig scherm Troubadour Berrie Kolmans met zijn accordeon, in Spanje: ,,Muziek zorgt voor verbinding.” © Privé