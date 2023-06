Fotograaf Hans van de Ven portretteert de vier burgemeesters van De Langstraat

Brandweer rukt uit voor keuken­brand in apparte­ment in Waalwijk

WAALWIJK - In een appartement aan de Heulstraat in Waalwijk is dinsdagavond rond 19.30 uur brand uitgebroken. Die ontstond in de keuken en bleef beperkt tot een binnenbrand. De brandweer was er snel bij, maar bij aankomst bleek het vuur al gedoofd te zijn.