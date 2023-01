Forse stijging van auto-inbraken in Loon op Zand: in Waalwijk en Heusden juist (lichte) daling

Zelfs haar zusje kreeg foto’s van blote borsten: ‘Mijn leven heeft geen zin meer’

BREDA/TILBURG - Zelfs haar zusje kreeg het filmpje met drie foto’s doorgestuurd. Op de één stond de Tilburgse vrouw met blote borsten, op een andere was ze wel gekleed, maar zat ze op de wc. ,,In mijn cultuur is dat een schande. Als ik nu familie en vrienden tegenkom dan schelden ze me uit voor hoer. Ik denk erover om zelfmoord te plegen.”

