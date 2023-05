Fietsers botsen in Waalwijk: één zwaargewonde, andere fietser verlaat ongeval en wordt aangehouden

Blauwalg in Nieuwe Wiel Nieuwkuijk: even niet plonzen aub

NIEUWKUIJK - Een plons in de Nieuwe Wiel in Nieuwkuijk is even geen goed idee. Ook hondenliefhebbers doen er goed aan het water aan de Badweg te mijden. Volgens de gemeente is er blauwalg in het water ontdekt.