FC Den Bosch is nog net zo ziek als voor de winterstop en verliest thuis van Jong FC Utrecht

Zelf amper kansen creëren en achterin wel volop ruimte weggeven: het is het verhaal van FC Den Bosch sinds half november. Na een winterstop van drie weken is dat nauwelijks veranderd. En dan moest de ploeg het vrijdag ook nog eens stellen zonder zijn beste speler, Danny Verbeek, die aan de laatste training een blessure had overgehouden. Ook Asier Cordoba (ziek) ontbrak in de selectie van De Gier.

De coach had ervoor gekozen om Nikolaj Möller om de bank te houden en posteerde Joey Konings in de punt van de aanval. Hij werd geflankeerd door Ryan Leijten op de rechtervleugel en Evan Patoulidis (links).

In de eerste helft benutte Jong FC Utrecht een mogelijkheid van het handvol kansen dat het kreeg. In de 25ste minuut wist FC Den Bosch een hoekschop van de bezoekers niet weg te werken en haalde Julliani Eersteling de trekker over: 0-1.

Penalty geclaimd

FC Den Bosch claimde voor rust een aantal keer een penalty, maar daar wilde scheidsrechter Puts niet van weten. Niet na vermeend hands van Jong FC Utrecht, niet nadat Konings neerging en ook niet na een aantal buitelingen van Patoulidis. Integendeel, na de laatste oogde de huurling van KV Oostende zelfs geel voor een schwalbe.

Het ging van kwaad tot erger bij FC Den Bosch. Vlak voor rust voorkwam Wouter van der Steen met een uitstekende redding de 0-2, waarna de doelman zich enorm opwond tegen zijn ploeggenoten.

Bij het begin van de tweede helft bracht De Gier Nikolaj Möller en Dylan Ryan in de ploeg voor Ryan Leijten en Victor van den Bogert. Even leek FC Den Bosch aan te zetten voor de 1-1. Een vrije trap van Anass Ahannach ging net naast en een kopbal van Steven van der Heijden zeilde rakelings over. Even later mocht Ahannach opnieuw een vrije trap nemen. Hij bracht de bal voor de goal, maar die werd weggekopt en uit een razendsnelle counter maakte Jong FC Utrecht via Derensili Sanches Fernandes de 0-2.

Zes minuten later bracht Konings FC Den Bosch terug in de wedstrijd door uit een vrije trap van Ahannach de 1-2 binnen te koppen. Verder kwam de ploeg van De Gier echter niet. Twee minuten voor tijd was Sanches Fernandes Van der Steen de baas toen die ver uit zijn doel kwam. Van grote afstand werkte de Utrecht-aanvaller de bal in het lege doel: 1-3. In blessuretijd maakte Mees Rijks er nog 1-4 van.

