‘Enorm belangrijk plan’ voor hele Langstraat ligt opnieuw voor bij Haagse rechters. Hoe zit het ook alweer met de GOL?

Top of flop Het treintje van Eelke Kleijn versnelt op het spoor bij Club Smederij

In de melodische house en techno scene is Eelke Kleijn een bekend gezicht. Als hij achter de decks staat, is er geen scheiding tussen de booth, zijn studio of de dansvloer. Met zijn Transmission Club Tour deed hij Tilburg aan. Verslaggever Chris Korsten vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.