Een streep door het Truckfestijn? In Waalwijk willen ze dat echt voorkomen: ‘We kijken nu wat haalbaar is’

Efteling herdenkt Sprookjes­bos-stem en Uni­cef-ambassa­deur Paul van Vliet (87): ‘Zeer dankbaar’

KAATSHEUVEL - De dinsdag overleden Paul van Vliet (87) was niet alleen bekend als cabaretier, maar ook als verteller in het Sprookjesbos van de Efteling. Al sinds 2012 klinkt zijn stem over het plein voor het sprookje De nieuwe kleren van de keizer. Ook reikte het pretpark jarenlang een prijs met hem uit: ,,We zijn hem zeer dankbaar.”