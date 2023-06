Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Waalwijk vanochtend

Wethouder belooft volgend schooljaar veiligere kruising in Sleeuwijk, al is het tijdelijk

SLEEUWIJK - Bewoners van de wijk de Nieuwe Banne in Sleeuwijk maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg. Vooral over de oversteek ter hoogte van de Eikenlaan en bij de sportvelden die als zeer gevaarlijk wordt ervaren.