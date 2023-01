Een beetje hommeles in de Biessertpolder; ‘Staatsbosbeheer is een duiventil’

VLIJMEN - Natuurgebiedje De Biessertpolder in Vlijmen ligt er nu een jaar of tien. Met die natuur gaat het best aardig, maar een deel van het bijbehorende Maaskunstwerk van Sannah Belzer begint behoorlijk te verslijten. En de beherende boeren zijn helemáál niet blij.

Ogenschijnlijk is alles pais en vree in natuurgebied de Biessertpolder, ingeklemd tussen de A59, Vlijmen en het Engelermeer. Tot de recente vorstperiode stonden hier de akkerranden nog spetterend in kleur dankzij door de boeren ingezaaide bloemenmengsels. Staand op de schanskorven vol Maaskeien is wat dieper in het veld zelfs een viertal reeën te bewonderen.

Als je het van bovenaf bekijkt vormen die Maaskeien de exacte loop van de Maas, van de bron in het Franse Plateau des Langres tot de monding bij Rotterdam. De rij in betonijzer gehulde kiezelstenen maakt deel uit van een kunstwerk Watermerk van Sannah Belzer, waar bij de oplevering van het natuurgebiedje nog geld voor was. Het werk is namelijk gelieerd aan de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch, waarbij de gebieden rond Den Bosch kunnen overstromen als de Aa en de Dommel hun water niet kwijt kunnen in de Maas.

‘We willen wel klagen, maar we weten niet bij wie’

Een deel van het kunstwerk is al grotendeels ten prooi gevallen aan de natuurelementen. Op het asfalt van de Biessertweg stonden namelijk in het wit de plaatsen waarlangs de Maas stroomt. Nu zijn ze bijna helemaal weggesleten. Misschien is dat wel tekenend; qua beheer loopt het in de Biessertpolder niet helemaal lekker.

De Biessertpolder in Vlijmen

,,Wij hebben een jaar of tien geleden als Agrarische Natuurbeheergroep Oostelijke Langstraat het beheer op ons genomen”, zegt Saskia Duives-Cahuzak. Hoewel die club inmiddels is opgegaan in de Duinboeren is zij nog altijd aanspreekpunt. ,,Staatsbosbeheer is eigenaar. Destijds zijn er afspraken gemaakt, maar het is daar een duiventil. De toenmalige contactpersoon was bijvoorbeeld al vrij kort daarna weg. We willen wel klagen, maar we weten niet bij wie.”

Quote Het gaat erom dat de weilanden ook iets opleveren voor de boeren. Er moeten ook voedings­stof­fen op. Nu kunnen ze één keer hooien en daarna nog nabeweiden, dat is het wel Saskia Duives-Cahuzak, Duinboeren

Zij is zelf ook het zicht op de problematiek verloren. ,,Staatsbosbeheer heeft later individuele contracten met de drie boeren daar gesloten dus daar zitten wij ook niet direct tussen.” De klacht van de boeren is volgens Duives-Cahuzak simpel: ,,Er groeit helemaal niks.”

Daarmee doelt ze niet op allerlei plantjes die geheel op eigen houtje en dus op natuurlijke wijze de kop opsteken. ,,Het gaat erom dat de weilanden ook iets opleveren voor de boeren. Er moeten ook voedingsstoffen op. Nu kunnen ze één keer hooien en daarna nog nabeweiden, dat is het wel.” Volgens haar zijn daar ooit wel afspraken over gemaakt, maar geeft Staatsbosbeheer nu niet thuis. ,,Maar boeren moeten er wel voor betalen.”

Tot de vorst stonden de akkerranden van de Biessertpolder nog vol in bloei.

Dat bevestigt één van hen. Zelf is hij daarom gestopt in de Biessertpolder. ,,Vroeger liep dit gebied onder bij hoogwater, dan kwam er nog iets van bemesting op. Tegenwoordig is het verschralen, verschralen, verschralen. De contracten met Staatsbosbeheer werden steeds strakker. Vergeten wordt dat bemesting ook heel goed kan zijn voor het bodemleven.”

Ook hij ervaarde dat het verloop bij Staatsbosbeheer groot is. ,,Het is ook zo’n groot rayon. En elke twee jaar heb je weer een ander contactpersoon.”

Doordat er niet of nauwelijks bemest mocht worden, haalde hij er hooguit ‘wat paardengras’ af. ,,Dat was nog net goed genoeg als bodembedekking in de potstal.”

Letters in ere herstellen

En dan zijn er nog de weggesleten plaatsnamen van het kunstwerk van Sannah Belzer, die wat flegmatiek reageert: ,,We moeten proberen dit op te lossen en eens te kijken of we de letters in ere kunnen herstellen.”

Daarvoor moet ze bij Staatsbosbeheer zijn, vinden ze bij de gemeente Heusden, die verantwoordelijk is voor het wegdek. ,,Door ons, en ook een aantal burgers, is dit meermaals aangekaart bij Staatsbosbeheer”, meldt een woordvoerder. ,,We hebben Staatsbosbeheer als opdrachtgever van het project laten weten dat wij geen initiatief nemen om de markering opnieuw op het wegdek aan te brengen.”

Staatsbosbeheer gaat dat ook niet doen. ,,Wij zijn een natuurbeheerder”, zegt boswachter Mirjam Wouters, die de Biessertpolder in haar rayon heeft. ,,Wij hebben geen verstand van wegonderhoud.” Dat voorspelt weinig goeds voor de belettering op de Biessertweg.

De kritiek van de pachters kent de boswachter ook. ,,Ons beleid is om de bodem te verschralen door het maaisel af te voeren en daar geen bemesting toe te staan. Dat hoort bij de afspraken die we gemaakt hebben.” Blijft over de kritiek dat Staatsbosbeheer een duiventil is, waardoor je als boer nooit weet wie je contactpersoon is. ,,Dat klopt gewoon”, zegt Wouters. ,,Het verloop is groot, we hebben moeite om aan goed personeel te komen.”

Het informatiebord in de Biessertpolder zit onder de alg-aanslag, maar ook de afbeelding zelf is al flink aan het afbladderen. Een nieuw bord is besteld, meldt Staatsbosbeheer.