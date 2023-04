Dringend gezocht: vrachtwagenchauffeurs. ‘Spijt dat ik het niet eerder ben geworden’

Met Playstati­on in koffer de scholen af, ‘dan hoor je nog eens wat’

WAALWIJK - Het is weer wat anders dan saaie schoolboeken. Jongerenwerker Roberto de Graaff heeft een speciale koffer bij zich met een Playstation erin. Wie een potje wil gamen in de aula van het Willem van Oranje College, heeft nu de kans. En dat is niet alleen maar om lol te maken.