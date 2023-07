Dood meisje (16) in sloot gevonden in Rossum, zij kreeg mogelijk epileptische aanval tijdens fietsen

Een houten bedrijfs­pand langs de A59 voor iedereen die duurzaam wil bouwen: ‘Houtbouw is net als Lego’

NIEUWKUIJK - Het Houtlab van Woody Building Concepts in Nieuwkuijk is klaar. Iedereen die meer wil leren over houtbouw is welkom. Die boodschap blijkt niet aan dovemansoren gericht. ,,De telefoon staat niet stil. We praten de blaren op onze tong.”