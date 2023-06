Derde dag op rij raak in Sprang-Capelle: dit keer berg afval in brand

RWB-aanvoerder deed bewust een stapje terug, maar wél met promotie als doel: ‘Mislukt? Dat is overdreven’

Herkingen? Koen van Baardwijk, aanvoerder van RWB, had tot vorige week nog nooit van dat dorpje op Goeree-Overflakkee gehoord. Zaterdag gaat hij er op bezoek om via Herkingen’55 een plaats in de finale, met als inzet de derde klasse, af te dwingen. Hij is optimistisch gestemd, al spookt het niet halen van de titel nog wel eens door zijn hoofd.