Den Bosch lanceert Bespaar Karavaan voor vragen over radiatorfolie

Natte weken brengen grondwater­stand weer op peil: Langstraat zelfs ‘erg nat’

DE LANGSTRAAT - Terwijl het grondwaterpeil in verschillende delen van Brabant nog erg laag is, is het peil in De Langstraat inmiddels weer goed aangevuld. In de omgeving Vlijmen, Oudheusden en Waspik is het, volgens de waterschappen, zelfs ‘erg nat'.

12 januari