De stad van Els Korsten: ‘Een bruiloft fotograferen in de Sint-Jan is magisch’

Meer dan 5.100 huishou­dens in De Langstraat krijgen energietoe­slag

WAALWIJK/HEUSDEN/LOON OP ZAND - Om precies te zijn 5.154 huishoudens in de drie Langstraatgemeenten hadden begin december hun eenmalige energietoeslag van in totaal 1.300 euro toegekend gekregen. Ruim 450 aanvragen waren toen nog in behandeling.

21 december