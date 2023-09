SGP wil strijd tegen gaswinning in Kaatsheu­vel niet opgeven: ‘In Groningen waren er eerst ook geen problemen’

WAALWIJK - De strijd tegen gaswinning in Kaatsheuvel moét door, ook al is de kans op slagen misschien klein. Dat stelt de SGP in Waalwijk. De partij roept de gemeente op om alsnog beroep in te stellen tegen het verlengen van de gaswinning.