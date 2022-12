De contractverlenging van RKC-trainer Oosting betekent niet dat hij nog jaren in Waalwijk blijft

Wapenbroe­der en sjouwers van Martien R. moeten ook de gevangenis in

DEN BOSCH/OSS - De 38-jarige in Berg en Dal wonende Somaliër die samen met de Osse woonwagenfamilie van Martien R. in wapens handelde, moet drie jaar en vier maanden de cel in. Justitie had bijna vijf jaar cel geëist tegen de man.

14 december