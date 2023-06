David Min is terug op het oude nest bij RKC en kan zich optrekken aan ‘concurrent’ Kramer: ‘Leer zowel voetballend als persoonlijk van hem’

Inwoners ongerust dat zandbedrij­ven Kerkdriel naar de Maas bij Hedel komen

HEDEL - Het is niet in beton gegoten dat twee zandbedrijven van de Zandmeren in Kerkdriel naar Hedel worden verplaatst. De plek tussen de verkeersbrug en de spoorbrug langs de Maas is één van de opties. Ook Alem, Ammerzoden, Heerewaarden en Rossum zijn in beeld.