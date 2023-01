Dakar Rally scheurt rakelings langs gevangenis vol mensenrechtenactivisten: ‘Racers komen dichtbij, spreek je uit’

Snakken naar een droomhuis­je zonder gebreken: ‘Het tocht nu nog erger dan eerst in m’n tiny house’

SPRANG-CAPELLE - Het moest hun droomhuisje worden, maar voorlopig is het één brok ergernis. Een groep bewoners van een wijkje met tiny houses in Sprang-Capelle is het zat. ,,Wanneer lossen ze de gebreken aan onze woning eens op?”

30 december