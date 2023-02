Carnaval ten einde: ‘De maon die lacht ni mier’

Volledig scherm De maanverbranding in Waspik © Marcel Donks/BD

De gezichtjes van de kinderen oogden vermoeid bij aanvang van de lampionnenoptocht. Die van hun ouders ook trouwens. Zoals gebruikelijk verzamelden zich vele gezinnen bij ‘Leuttempel’ Den Bolder om in een lange rij van lichtjes langs De Stroming naar het monument op het Dorpsplein te lopen. ,,We willen de oudste inwoners van ons Maoneblusserslaand niet overslaan”, vertelt voorzitter Eric Kamp van de organiserende Stichting Jeugdcarnaval Waspik. ,,Daarom lopen we altijd met de kinderen langs De Stroming om even te zwaaien. Het zijn juist die mensen die ervoor gezorgd hebben dat de stichting al 56 jaar bestaat.”

Door de onthulling van het nieuwe carnavalsmonument in juni door burgemeester Sacha Ausems op het Dorpsplein, heeft het einde van carnaval een ander decor. Waar de maanverbranding tot voor corona op de parkeerplaats achter Den Bolder plaatsvond, zal voortaan het Dorpsplein het sfeervolle decor vormen. Kamp: ,,Daar hoort het ook thuis, midden in het dorp! We hopen dat het monument, prachtig ontworpen door de broers Twan en Nick Verschure, dit jaar haar vaste plek krijgt op het plein zodat we het nog vaker als start- en eindpunt van onze activiteiten kunnen gaan gebruiken.”

En rond 19.00 uur was het dan zover. Nina Verharen mocht in haar hoedanigheid als Prinses Maon de derde de maan, het Waspikse symbool van saamhorigheid, lol en gein, in brand steken. De vele kindersnoetjes staarden in het knetterende vuur, dromend van het prachtige feest. ‘De maon die lacht ni mier’, maar dat zal maar negen maanden duren, want dan start met 11-11 gewoon weer een nieuw carnavalsseizoen.