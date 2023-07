Brief van de gemeente Waalwijk en snap je hem niet? Terugsturen die handel, vraagt de gemeente zelf

Rechtbank stelt uitspraak Tilburgse afperser Canadese Amanda Todd uit

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag geen uitspraak kunnen doen in de ‘omzettingszaak’ rond de 45-jarige Aydin C., de man die de Canadese tiener Amanda Todd heeft afgeperst met naaktfoto’s. De Canadese rechter legde de uit Tilburg afkomstige C. daarvoor dertien jaar cel op. De rechtbank Amsterdam zou deze straf naar Nederlandse maatstaven omzetten, maar heeft nadere juridische vragen aan de rechter in Canada. De rechtbank kan pas tot een uitspraak komen als die zijn beantwoord.