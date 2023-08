Blauwalg aangetroffen bij strandbad Well, provincie Gelderland waarschuwt zwemmers met borden

Luxe bouwplan Waalwijk komt stap dichterbij: veelbespro­ken project is zaak van de lange adem

WAALWIJK – De bouw van drie luxe wooncomplexen achter de Mr. van Coothstraat, in het centrum van Waalwijk, komt in zicht. Na bezwaren uit de buurt is het plan grondig onder de loep genomen. Het is nu rijp voor de volgende grote stap.