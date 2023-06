Bewolkte dag in Waalwijk

Opgepakte Zaandammer ‘coördina­tor en uitvoerder’ bij schietpar­tij­en Tilburg en Waalwijk

TILBURG/WAALWIJK/BREDA – De 28-jarige Zaandammer die begin deze maand is opgepakt, hield zich bezig met het coördineren en uitvoeren van een serie van drie schietpartijen in Tilburg en Waalwijk. Dat zei officier van justitie Mariska Wijnbelt maandag bij de rechtbank in Breda.