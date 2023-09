indebuurt.nl Wijn kopen kan straks niet meer bij deze winkel in Den Bosch: 'Op is op en leeg is leeg'

Ben jij dol op wijn? Dan heb je binnenkort een adres minder om inkopen te doen. Ben’s Favourites in de Bossche Kolperstraat sluit binnenkort. Om die reden koop je er nu wijntjes met korting. Ben: “Er is veel gebeurd in korte tijd.” Daarom slaat Ben een andere weg in.