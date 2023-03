Bestuurder geeft te veel gas en rijdt met auto dwars door hek in Waalwijk

Zaterdag 4D Dongense ‘Ca­nal-side'-der­by heeft strijd, inzet, polletjes en penaltymo­men­ten, maar geen goals

Groots was de Dongense derby tussen Olympia'60 en DVVC (0-0) zaterdag in 4D niet, maar toch was er voor het royaal opgekomen publiek genoeg stof om uitgebreid over na te praten. Het polletje dat een mooie kans van DVVC om zeep hielp, wel of geen penalty's voor Olympia'60, en wat te denken van de afgekeurde goal?