Ballonnen oplaten op Koningsdag? Op deze manier mag het weer

vijf vragen Rijden straks echt supersnel­le bussen door Tilburg, of blijft het bij dagdromen?

TILBURG - Een tram of lightrail is een aantal maten te groot voor Tilburg, maar wat te denken van een bus waar je óók om de tien minuten in kunt stappen. Is dat de toekomst voor de stad, zoals wethouder Rik Grashoff oppert? In vijf vragen.