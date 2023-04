Auto vliegt in brand bij ongeval op A59 bij Waalwijk

‘Mr. Roadburn’ ziet slecht, maar hoort zijn festival intenser: ‘Muziek komt puur bij me binnen, er is geen afleiding’

TILBURG - Koepelhal, 013 en Hall of Fame staan deze week weer in het teken van Roadburn, het festival voor heavy muziek in Tilburg. Voor directeur Walter Hoeijmakers is het een bijzondere editie, hij loopt sinds kort met een blindenstok. Maar hij zál overal bij zijn: ,,Ik ga niet achter de geraniums zitten.”