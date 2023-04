Amateurwedstrijd in Velddriel loopt ‘volledig uit de hand’ na vermeende discriminatie: ‘Het was te onveilig’

Na hardnekki­ge blessure heeft herstelde Sleeuwijk-aanvaller maar één wens: ‘Dat zou te makkelijk zijn’

Andor van Andel zag vorig seizoen lijdzaam toe hoe Sleeuwijk uit de tweede klasse kukelde. Nu is de aanvaller weer hersteld en heeft hij maar één doel: weer promoveren. Dat wordt alleen lastig via een kampioenschap, koploper GDC werd niet verslagen (0-0). ,,We blijven hoop houden.”