Alex is toch weer dakloos: ‘Het straatleven is ook wel verslavend’

Een kamer vinden in Milaan bleek een stuk makkelij­ker dan in Tilburg: ‘En ik betaal hier minder’

TILBURG - Van Sofia naar Tilburg en weer terug. Hoe is het met Nickolay Doyrenski, de Bulgaarse student aan Tilburg University, die geen woonruimte in Tilburg kon vinden en dus twee keer per maand op en neer vloog om lessen te kunnen volgen?

13:47