Aanval blijkt weer eens de beste verdediging voor RKC dat wint van Go Ahead Eagles

Om de herinnering levend te houden aan de historische promotiewedstrijd in Deventer (4-5) van vier jaar geleden, werden er in het Mandemakers Stadion voor de wedstrijd cowboyhoeden uitgedeeld bij de aankoop van vijf pilsjes. De cowboyhoed is het symbool geworden van die legendarische wedstrijd. De uitzinnige spelers van RKC liepen toen na afloop met cowboyhoeden rond in de Adelaarshorst. Dit keer vonden ze vooral aftrek bij de harde kern van RKC-supporters.

Schaakwedstrijd

Zo enerverend als die bewuste mei-avond in 2019 werd het dit keer niet, maar zoiets kan ook moeilijk geëvenaard worden. Joseph Oosting geeft zijn spelers bij thuiswedstrijden de opdracht mee om het publiek te vermaken, maar die missie kwam in de eerste helft nauwelijks uit de verf. Er ontspon zich een schaakwedstrijd met nauwelijks kansen over en weer.

Het publiek, vooral de meegereisde fans van Go Ahead, veerde op toen Lars Nieuwpoort in het Waalwijkse strafschopgebied Mats Deijl omver liep. Scheidsrechter Alex Bos en VAR Sander van der Eijk wilden van geen strafschop weten.

Uit de volgende aanval sloeg RKC genadeloos toe. Mats Seuntjens rondde een lage voorzet van Yassin Oukili bekwaam af. Oukili kreeg weer een basisplaats door de schorsing van Iliass Bel Hassani voor de rode kaart tegen FC Emmen. Het was niet de enige schade die RKC in dat duel opliep. Verdediger Dario van den Buijs viel voortijdig geblesseerd uit en was onvoldoende hersteld om tegen Go Ahead aan te treden. Nieuwpoort was zijn vervanger in het hart van de defensie.

Het lukte RKC niet om de 1-0 voorsprong mee de kleedkamer in te nemen. In de extra tijd viel de gelijkmaker uit een vrije trap. Het lijnenspel in Zeist toonde aan dat doelpuntenmaker José Fontán niet buitenspel stond toen hij de bal op zijn pantoffel nam en in de verre bovenhoek knalde.

Ander spelsysteem

Go Ahead begon beter aan de tweede helft, zonder overigens tot echte kansen te komen. Na een minuut of twintig besloot Oosting het over een andere boeg te gooien. Hij veranderde het spelsysteem van 5-3-2 naar 4-3-3, zoals al zo vaak dit seizoen. Aanvaller Julen Lobete, terug van een blessure, verving verdediger Nieuwpoort. Rechtsback Julian Lelieveld, al in het bezit van een gele kaart, maakte plaats voor Saïd Bakari.

Vooral de Spanjaard bracht leven in de brouwerij, al was hij niet direct bij de doelpunten betrokken. Aanvoerder en goaltjesdief Michiel Kramer onderstreepte weer eens hoe belangrijk hij is voor RKC. Hij knikte bij de paal een voorzet op maat van uitblinker Mats Seuntjens binnen. Kramer is nu weer alleen clubtopscorer met 6 goals, ondanks dat hij weken uit de roulatie was met een rugblessure.

De achterstand dwong Go Ahead om meer risico’s te nemen. RKC profiteerde optimaal. Seuntjens legde breed op Oukili die met een prachtige uithaal raak knalde. Daarmee was het verzet van Go Ahead gebroken.

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 3-1 (1-1).

24. Seuntjens 1-0, 45+1. Fontán 1-1, 71. Kramer 2-1, 78. Oukili 3-1.

Scheidsrechter: Bos.

Gele kaarten: Clement, Lelieveld (RKC), Amofa, Fontán (Go Ahead Eagles).

RKC: Vaessen; Lelieveld (65. Bakari), Gaari, Adewoye, Nieuwpoort (65. Lobete), Lutonda; Oukili, Anita, Clement (81. Augustijns); Kramer (81. Jozefzoon), Seuntjens (87. Kuijpers).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.