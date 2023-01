48ste Boekenbeurs Vincentius-vereniging Den Bosch mikt op 40.000 euro voor goede doelen in binnen- en buitenland

Veelbespro­ken Schoenen­kwar­tier tevreden met aanloop: 16.000 bezoekers in een half jaar

WAALWIJK - Het Schoenenkwartier in Waalwijk heeft in ruim een half jaar tijd zo’n 16.000 bezoekers getrokken. Het nieuwe museum is tevreden over dat aantal. Het Schoenenkwartier zal zich de komende tijd verder moeten bewijzen.

10 januari