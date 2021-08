Zonnebloemveld in Drunen is er niet alleen voor de sier: ‘De geiten zijn er dol op’

Schoenenmu­se­um hoopt op depot dichter bij Waalwijk: collectie verhuist deels naar Alphen

5 augustus WAALWIJK - Het Schoenenmuseum in Waalwijk brengt een deel van zijn collectie waarschijnlijk onder in het nieuwe erfgoeddepot van het European Conservation Center (ECC) in Alphen aan de Rijn. Een alternatief dichterbij Waalwijk is niet gevonden. Er zijn wel plannen voor een gezamenlijk depot voor musea in de regio. Maar die zijn nog pril.