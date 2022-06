Zomerse hitte verwacht: de paarden krijgen zaterdag een dagje vrij bij de Slag om Altena

De beweegpot van Drunenaar Timo Vogels verovert steeds meer klasloka­len

Een uur lang de hersenen gebroken over staartdelingen, of een dictee moeten maken waarin persoonsvormen en voltooid deelwoorden in alle soorten en maten voorbijkomen. Voor menig kind is het prettig om de spanningsboog even te verslappen om daarna weer lesstof tot zich te nemen. Daar ontwikkelde docent Timo Vogels iets voor: de Beweegpot Energizer. En dat ding is een hit.

15 juni