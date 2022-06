‘Zo dansten we toen’. Vervlogen tijden herleven tijdens Oldtimerdag en Pleinfestijn in Oudheusden

Cornu Copiae trekt de stekker eruit: ‘Het is een klap. Dit orkest is een begrip in Waalwijk’

Sinterklaasintocht. Koningsdag. Avondvierdaagse. Dodenherdenking. Huldigingen. Eén ding was de afgelopen 72 jaar zeker: Cornu Copiae verzorgde de muzikale omlijsting. De muziek is verstomd, want de show- en marchingband is gestopt. Reden: er zijn te weinig leden.

25 mei