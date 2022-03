‘Zij verkopen klets’. ‘Nee, jíj moet je aan de feiten houden’. Af en toe wat vuurwerk tijdens debat Heusden

Bezorgde winkeliers in centrum Waalwijk roeren zich: 'Hogere parkeerta­rie­ven komen te snel’

WAALWIJK - Ondernemers in het Waalwijkse centrum zijn teleurgesteld. Ze willen dat de gemeente wacht met de hogere parkeertarieven. Het is in hun ogen veel te kort dag om bezoekers goed te informeren. ,,Je wilt geen chaos.”

10 maart