Ziekte zorgde voor sluiting, maar nu is de bakkerswinkel tóch weer open. ‘Ik miste de aanloop’

WASPIK - De stilte in de voormalige minibakkerij Apart in Waspik is voorbij. Bakker Eduard Sandig moest zijn bakkerij door ziekte vorig jaar noodgedwongen sluiten. Zijn vrouw gooit de deuren nu weer open en is een cadeau- en lekkernij-winkeltje begonnen. Op de achtergrond helpt de bakker mee. ,,Ik miste de aanloop van mensen, dit is wat ik wil.”