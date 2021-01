Zeven boetes voor niet naleven coronamaatregelen bij hondentraining in Waspik

Grillroom/pizzaria in Drunen gesloten vanwege overtre­ding coronamaat­re­ge­len en illegaal gokken

23 januari DRUNEN - Grillroom en pizzeria Azra in Drunen is per direct gesloten door burgemeester Willemijn van Hees. In de horecazaak waren vrijdagavond vier mensen aanwezig, inclusief de eigenaar, wat in strijd is met de coronamaatregelen.