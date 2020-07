Zeker vier daders namen grote hoeveelheid waardevolle spullen mee in eigen vrachtwagen na overval op Bol.com

John Visser (81) kent het gevoel van vluchtelin­gen en daarom helpt hij

9:01 GENDEREN De tachtig is John Visser al gepasseerd, toch zet hij zich met hart en ziel in om statushouders in de gemeente Altena aan werk te helpen. Dat hij vroeger zelf op jonge leeftijd van huis wegliep en vervolgens voor zichzelf moest zorgen, helpt hem daarbij.