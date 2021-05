Zeer grote uitslaande brand Werkendam, mogelijk mensen aanwezig in brandend appartement

De Veiligheidsregio meldt dat er mogelijk personen aanwezig zijn in het brandende appartement. Uit voorzorg is een traumahelikopter en ambulance opgeroepen. In eerste instantie werd gedacht dat er niemand aanwezig was in de woning toen de brand uitbrak. De brand woedt in een appartement boven een houtverwerkingsbedrijf en houtopslag voor scheepsinterieur.