Zeer grote brand bij bedrijf in Waalwijk, geen uitbreiding naar naastgelegen panden

Video Auto op zijn kop in sloot in Babyloniën­broek, bestuurder spoorloos

20 september BABYLONIËNBROEK - In een sloot aan de Broeksestraat in Babyloniënbroek is zondagochtend rond 05.30 uur een auto op zijn kop aangetroffen. Rond 07.00 uur is er nog geen spoor van de bestuurder.